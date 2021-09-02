Сергей Лавров работал в Екатеринбурге 1 и 2 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что последний эпизод, когда он испытал чувство страха, случился с ним накануне в Екатеринбурге. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Новое знание», отвечая на просьбу одной из участниц привести пример, когда ему было «действительно страшно».

«Вчера [2 сентября] я был в Екатеринбурге. И встречу с общественностью, бизнесом, спортсменами хозяева организовали в здании „Русской медной компании“ [РМК] — одном из лучших по архитектуре. Я боюсь высоты, а меня подняли на 28 этаж, причем в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь. Мне неприятно. А так… Вроде больше меня не пугали в последнее время», — сказал Лавров (трансляцию в YouTube ведет RT).

Лавров был с предвыборным визитом в столице Урала 1—2 сентября. Глава МИД РФ входит в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. В его программе, помимо посещения офиса РМК, было общение с губернатором Евгением Куйвашевым и поездка в офис ГК «Сима-ленд», сотрудники которой устроили патриотический флешмоб.