Ветераны Афганистана отказались участвовать в войне с талибами

Ветераны Афганистана оценили свое вероятное участие в конфликте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Бывшие участники боевых действий в Афганистане не видят смысла ехать в страну, захваченную «Талибаном» (террористическая организация, запрещена на территории РФ, — прим. ред.) в составе частных военных компаний (ЧВК). Риски велики, а общество — апатично. Своим мнением с URA.RU поделились курганские ветераны войны в Афганистане в 1979—1989 годах.

«Ехать в Афганистан смысле нет. Если раньше общество переживало за своих военных, была моральная поддержка, понимание миссии, то сейчас этого нет. В Сирии мальчишки гибнут и никого это волнует, сочувствия нет. Мол, поехали туда за деньгами», — поделился один из ветеранов-афганцев.

Другой участник уверен, что желающих ехать в Афганистан практически нет еще и по причине высоких рисков погибнуть. Несмотря на то, что талибы обещают безопасность российскому посольству в Кабуле, но даже там есть риск наткнуться на смертников. Кроме того, сложной остается обстановка на границах соседних государств с Афганистаном. «Сейчас террористы подошли вплотную к границам Таджикистана, Узбекистана. Нервозность высока. Хотя наверняка найдутся так называемые солдаты удачи, которым терять нечего, они-то и поедут в Афганистан», — пояснил бывший военный.

Талибы захватили власть 15 августа, после чего президент Афганистана ушел в отставку и уехал из страны. В конце месяца США полностью вывели оттуда свои войска. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что боевики ИГИЛ (запрещенная террористическая в РФ группировка) могут перейти границы сопредельных с Афганистаном стран.