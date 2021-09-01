МИД России заявил об угрозе в Афганистане

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
В МИД опасаются, что боевики перейдут границы под видом беженцев Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

Боевики ИГИЛ (запрещенная террористическая в РФ группировка) могут перейти границы сопредельных с Афганистаном стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

«Террористическая угроза с территории Афганистана пока сохраняется. Деятельность ИГИЛ, взявшего на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту 26 августа, остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане. Маловероятно, что в нынешних условиях игиловцы сложат оружие и откажутся от идеи построения всемирного халифата», — сообщил РИА «Новости» в интервью Игорь Моргулов.

Ранее в МИД сообщили, когда признают талибов (запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан»). В России планируют сначала дождаться формирования нового правительства в Афганистане, цитирует главу МИД Сергея Лаврова «Национальная служба новостей». Талибы захватили власть 15 августа, после чего президент Афганистана ушел в отставку и уехал из страны. В конце месяца США полностью вывели оттуда свои войска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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