В Госдуме предложили ввести льготный выход на пенсию

Ярослав Нилов призвал предусмотреть льготный пенсионный возраст для части россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для людей, проживающих на территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока, необходимо ввести ранний выход на пенсию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Нужны налоговые льготы для жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока. Можно освободить бизнес от налогов. Давайте хотя бы индексировать все федеральные выплаты с учетом действующих там коэффициентов. Сейчас этого не происходит. Пенсионный возраст хотя бы для отдельной категории давайте предусмотрим льготный», — сказал Ярослав Нилов.

Он отметил, что сейчас наблюдается серьезный отток молодежи. «Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, территории Дальнего Востока требуют введения мер поддержки для их развития. Люди уезжают учиться и не возвращаются. Если раньше ехали за „северной“ пенсией и льготным выходом, то сейчас такого не происходит. Нужны меры соцподдержки, исходя из сурового климата, дорогой жизни и отсутствия нормального транспортного сообщения», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Президент России Владимир Путин поставил задачу приумножить население на территории Дальнего Востока. Он призвал развивать производство, создавать рабочие места и выполнять необходимые меры для социально-экономического развития.