Путин озвучил новую историческую задачу России

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин назвал задачу приумножения населения Дальнего Востока исторической Фото:

Приумножение населения на Дальнем Востоке — теперь новая историческая задача России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить», — сказал Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое транслировалась на телеканале «Россия-24».

По словам главы государства, необходимо развивать производственные мощности, создавать рабочие места и обеспечивать доходы людей Дальнего Востока. Также президент поручил комиссии Госсовета по направлению «Здравоохранение» заняться соответствующей темой на Дальнем Востоке. Кроме того, Путин напомнил об указе о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и обратил внимание на то, чтобы все мероприятия программы реализовывались в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Кремль поддерживает предложение кабмина в рамках развития Дальнего Востока превратить Владивосток в город-миллионник. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у него есть хороший экономический потенциал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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