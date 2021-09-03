Путин провел пленарное заседание ВЭФ. Основные тезисы

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране
Путин надеется на восстановление отношений России и Украины Фото:
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Поездка Путина по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин 3 сентября принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Главные высказывания:

  • Сейчас отношения России и Украины являются ненормальными и неестественными. Президент надеется на скорые восстановления отношений стран.
  • На Курильских островах создадут новый налоговый режим. Им смогут воспользоваться и японцы.
  • В вопросе признания «Талибана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) нужно исходить из реалий, что стоит за их заявлениями.
  • Путину «жалко отпускать в Госдуму Лаврова и Шойгу».
  • Не исключено, что в России проведут еще одну Олимпиаду.
  • Российская экономика восстанавливается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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