Путин надеется на восстановление отношений России и Украины
новость из сюжетаПоездка Путина по Дальнему Востоку
Президент России Владимир Путин 3 сентября принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Главные высказывания:
- Сейчас отношения России и Украины являются ненормальными и неестественными. Президент надеется на скорые восстановления отношений стран.
- На Курильских островах создадут новый налоговый режим. Им смогут воспользоваться и японцы.
- В вопросе признания «Талибана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) нужно исходить из реалий, что стоит за их заявлениями.
- Путину «жалко отпускать в Госдуму Лаврова и Шойгу».
- Не исключено, что в России проведут еще одну Олимпиаду.
- Российская экономика восстанавливается.
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