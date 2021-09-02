Избирком Пермского края подает в суд на «Яблоко», КПРФ и «Справедливую Россию» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение обратится в суд с требованием лишить статуса кандидатов от «Яблока», КПРФ и «Справедливой России». В пресс-службе крайизбиркома сообщили URA.RU, что поводом для решения стало наличие зарубежных финансовых инструментовки у кандидатов в региональное законодательное собрание.

«В отношении девяти кандидатов по спискам партий КПРФ, „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ и „Яблоко“ в законодательное собрание Пермского края, принято решение об обращении в суд с административным исковым заявлением об отмене регистрации данных граждан. Центробанк по запросу комиссии предоставил информацию, что у данных кандидатов есть иностранные финансовые инструменты, что несовместимо со статусом кандидата и депутата», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

В избиркоме отметили, что еще 19 кандидатов от других политических партий добровольно отозвали своих кандидатов и поэтому сейчас у комиссии нет оснований для обращения в суд об их снятии с выборов. Перед этим с партиями представили комиссий провели переговоры и рассказали о последствиях. С Еще свыше 20 кандидатов, которые имели на момент выдвижения зарубежные активы, предоставили в комиссию документы, подтверждающие, что на момент представления документов на регистрацию они избавились от них.

URA.RU рассказывало, что более 50 кандидатов в депутаты законодательного собрания Пермского края могут лишиться своего статуса. Некоторые из кандидатов оказались владельцами акций иностранных компаний. Данный факт является препятствием для участия в выборах в связи с изменившимся законодательством, соответственно обращение в суд для комиссий является единственно возможным выходом. Выборы в заксобрание состоятся 17—19 сентября 2021 года.