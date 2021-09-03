03 сентября 2021

Милонов призвал обязать учить гимн и «Боже, царя храни» в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов уверен, что школьники должны учить гимн России в школах Фото:

Российские дети должны учить гимн страны, «Боже, Царя храни» и другие патриотические песни в школе. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в разговоре с URA.RU.

«В школе мы учили гимн и ничего страшного не было, хуже не становились. Конечно, нужно понимать, что есть не только одна песня, нужно учить разные песни. У нас прекрасные есть песни и „Коль славен наш Господь в Сионе“, „Боже, Царя храни“, есть патриотическая песня. И когда они увидят весь этот кладезь духовного, музыкального наследия, конечно, им понравится. Они Бузову просто не будут слушать и воспринимать. Нужно включить изучение гимна и песен в патриотические уроки», — рассказал Виталий Милонов.

С 1 сентября 2021 года в российских школах ввели уроки патриотического воспитания. По мнению разработчиков, новый предмет поможет личностному развитию учащихся, а также сформирует у детей представление о месте России в мире.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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