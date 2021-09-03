Кремль отреагировал на обращение СМИ по поводу иноагентов

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ВЦИК. Москва, сми, телевидение, телеканалы, трансляция, центральная избирательная комиссия, центризбирком, центральные телеканалы, микрофоны
В Кремле оценили обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах Фото:

В Кремле рассмотрят обращение СМИ с предложением введения поправок в законодательство об иноагентах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение. Конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Ранее телеканал «Дождь», внесенный в реестр СМИ-иноагентов, и сайт «Медуза» (признан в РФ иностранным агентом) выступили с требованием остановить «государственную кампанию против независимой прессы». Они заявили, что объявление СМИ и граждан иноагентами прямо нарушает Конституцию РФ, Всеобщую декларацию прав человека и ряд российских законодательных актов.

Заявление поддержали «Новая газета», российский Forbes, The Village, телеканал «7×7», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine и многие другие издания. Предлагается вносить СМИ в перечень иноагентов по представлению Минюста исключительно в судебном порядке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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