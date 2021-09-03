В Киеве предложили переименовать украинский язык в «руськую мову»

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык «руським» Фото:

Украинский язык следует переименовать в «руський», так как он наиболее близок из группы славянских языков к тому, на котором говорили в Киевской Руси. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский». Не «российский», а «руський», — предложил Алексей Арестович в эфире youtube-канала Politeka Online.

Ранее Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину и сообщил, что в Киеве над этим уже работают. По его мнению, именно Украина является наследницей Руси, а Россия может претендовать на это звание лишь «с натяжкой».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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