У идеи создания на Дальнем Востоке мегаполисов нашелся противник

Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил против застройки Дальнего Востока мегаполисами. По его мнению, данная идея приведет к огромным безлюдным территориям в регионе.

«Идея с городами-миллионниками мне не нравится, Россия должна расти городами около 300 тысяч населения. Если мы соберем все населения Дальнего Востока в один город, образуются безлюдные территории огромные, сравнимые со всей территории Европы, это неправильно», — передает «РИА Новости» слова Титова.

Эксперты института имени Столыпина считают, что население должно распределяться по небольшим городам, уточнил Титов. «В этих городах удобнее жить, чем в бетонных джунглях. Это не только социально лучше — ближе к природе, но и это выгодно экономически», — подытожил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. Эксперты идею министра раскритиковали, сообщает Правда.ру .