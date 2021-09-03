У идеи создания на Дальнем Востоке мегаполисов нашелся противник

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, титов борис
Титов выступил против создания городов-миллионников на Дальнем Востоке Фото:

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил против застройки Дальнего Востока мегаполисами. По его мнению, данная идея приведет к огромным безлюдным территориям в регионе.

«Идея с городами-миллионниками мне не нравится, Россия должна расти городами около 300 тысяч населения. Если мы соберем все населения Дальнего Востока в один город, образуются безлюдные территории огромные, сравнимые со всей территории Европы, это неправильно», — передает «РИА Новости» слова Титова.

Эксперты института имени Столыпина считают, что население должно распределяться по небольшим городам, уточнил Титов. «В этих городах удобнее жить, чем в бетонных джунглях. Это не только социально лучше — ближе к природе, но и это выгодно экономически», — подытожил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. Эксперты идею министра раскритиковали, сообщает Правда.ру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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