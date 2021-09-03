Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев не будет баллотироваться в депутаты от «Справедливой России» Фото: Федерация бокса России

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев сделал официальное заявление об отказе баллотироваться в заксобрание Свердловской области и в Госдуму от «Справедливой России». Как он сообщил URA.RU, ему не интересно участвовать в кампании, где «откровенно врут», «буквально выворачиваются наизнанку, подстраиваясь под дешевую политическую конъюнктуру», поэтому он подал в избирком заявление о снятии с выборов.

«Я спортсмен и всегда старался быть честным и со своими соперниками и самое главное — с самим собой. Сейчас, когда я вижу, как отдельные кандидаты откровенно врут, и буквально выворачиваются наизнанку, подстраиваясь под дешевую политическую конъюнктуру, участвовать в такой кампании не хочу и не буду», — заявил спортсмен.

Мехонцев напомнил, что много лет представлял Россию на международной арене, что для него «всегда святыми были флаг и гимн» России, но сегодня он видит, в какой сложной ситуации оказалось страна, как на нее давят со всех сторон: и в экономике, и в спорте, и в политике. И в этой ситуации он призвал сплотиться вокруг «сильного лидера во главе нашего государства — Владимира Путина».

«Можно много рассуждать о том, что у нас есть проблемы в здравоохранении, образовании, дорогах. Это так, бесспорно. Но самое главное, что сейчас обеспечивает нам наше государство — это мирное небо над головой. Благодаря президенту, Россия имеет мощные вооруженные силы, которые гарантированно защищают наш спокойный сон и мирный труд. Жаль, что мы иногда об этом забываем, воспринимаем это как само собой разумеющееся. А ведь это постоянный труд и главы государства, и всей страны. Это, на мой взгляд, самое главное достижение президента и его команды», — продолжает Мехонцев.

Егор Мехонцев заявил, что гордится своим городом и поддерживает президента Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортсмен напомнил, что благодаря президенту и правительству детей бесплатно кормят в школах до 5 класса, повысили материнский капитал и стали платить его за первого ребенка, ввели льготную ипотеку для многодетных семей. По его словам, «непорядочно и подло» не замечать это и видеть только плохое, постоянно обвинять власти.

«У нас в стране очень много проблем, я понимаю, что граждане могут быть недовольны своей жизнью, обвиняя в этим глав городов и районов. Но я живу в Екатеринбурге и вижу, как за последние 10 лет преобразился мой город. Это один из лучших городов мира. Строятся школы, дороги, дворцы спорта, готовимся к проведению Универсиады — и все это происходит на наших глазах. Я хочу, чтобы вся Россия была такой же, как мой город. Для этого нам необходимо сплотиться вокруг президента РФ и настоящих патриотов и государственников в политике. Именно поэтому я решил выйти из избирательной кампании. Продолжу помогать землякам реальными делами, а не политической болтовней», — резюмировал Мехонцев.