Четыре российских СМИ стали иноагентами

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Четыре организации добровольно вошли в реестр СМИ-иноагентов Фото:

Минюст РФ внес в реестр иноагентов четыре СМИ по их обращениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минюстом 2 сентября внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО „Альтаир 2021“, ООО „Вега 2021“, ООО „Главный редактор 2021“ и ООО „Ромашки монолит“. Эти организации были созданы российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр иноагентов», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В министерстве подчеркнули, такие юрлица подлежат включению в реестр иноагентов, а создаваемые ими сообщения и материалы подлежат обязательной маркировке. Кроме того, они будут обязаны размещать раз в полгода в интернете отчет о своей деятельности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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