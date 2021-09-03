Четыре российских СМИ стали иноагентами

Четыре организации добровольно вошли в реестр СМИ-иноагентов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Минюст РФ внес в реестр иноагентов четыре СМИ по их обращениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минюстом 2 сентября внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО „Альтаир 2021“, ООО „Вега 2021“, ООО „Главный редактор 2021“ и ООО „Ромашки монолит“. Эти организации были созданы российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр иноагентов», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В министерстве подчеркнули, такие юрлица подлежат включению в реестр иноагентов, а создаваемые ими сообщения и материалы подлежат обязательной маркировке. Кроме того, они будут обязаны размещать раз в полгода в интернете отчет о своей деятельности.