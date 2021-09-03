Кириенко анонсировал конкурс для самых благородных россиян

Кириенко заявил о новом образовательном конкурсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко анонсировал запуск нового образовательного конкурса. По его словам, перед участниками проекта стоит «одна из самых благородных задач».

Речь идет о конкурсе «Лига лекторов» и просветительской премии «Знание». Кириенко отметил, что «Лига» — ежегодный конкурс для людей, которые хотят попробовать себя в роли лекторов и предложить свой проект. Желающие получат возможность подготовить в специальном центре обучения качественную лекцию и снять ее в студиях общества «Знание». «Просвещение, вложение своих сил и своей души, передача своих знаний, навыков и опыта подрастающему поколению — это одна из самых благородных задач, которая только может существовать», — подчеркнул Кириенко.

Он также рассказал о своих впечатлениях от второго федерального просветительского марафона «Новое Знание», прошедшего 1 — 3 сентября. Кириенко пояснил, что поговорил с детьми и взрослыми участниками — просветителями, лекторами и наставниками, интересовался их мнением о событии. «И все сходятся в одном — это совместный процесс. Ребята, которые слушают, — они соавторы того, что происходит», — сказал Кириенко.

Спикерами марафона стали 150 российских и иностранных ученых, политиков, общественников, спортсменов, историков, публицистов и бизнесменов. Мероприятия прошли на шести офлайн-площадках в городах России, каждый из которых представил свой тематический трек: Москва — трек «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Татарстан — «Цифровой мир и Медиа», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии», Нижний Новгород — «История и культура». Трансляции набрали более 85 миллионов просмотров, более 2,5 млн лайков и комментариев.