Минтруд: детские пособия в России будут рассчитывать по-новому

Изменения вступают в силу с января 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Размер выплаты на ребенка в России будут рассчитывать по-новому. С января 2022 года она будет равна прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за деньгами. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты РФ.

«Слова «за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты» заменить словами «на год обращения за назначением выплаты», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, Минтруд обновил формулу, по которой определяется, имеют ли родители право на ежемесячную выплату на первого или второго ребенка до трех лет. Заявление на выплату можно подать в МФЦ или онлайн на сайтах ПФР и Госуслуг. Большинству семей для получения выплат не нужно приносить документы, подтверждающие доходы — ведомства сами собирают нужную информацию. Предоставлять сведения о доходах нужно только силовикам, военным и получателям стипендий и грантов.

В бюджете на 2022 год предусмотрена индексация материнского капитала, сообщал глава Минтруда Антон Котяков. Как заявлял министр на Восточном экономическом форуме, в 2022 году на первого ребенка будет выплачиваться 503 237, на второго — 665 009 рублей.