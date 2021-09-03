03 сентября 2021

Экономист заявил об изменении порядка начисления пенсий

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Некоторые пенсионеры автоматически получат доплаты к пенсии в 2022 году Фото:

Начисление социальных доплат к страховой пенсии с 2022 года будет происходить автоматически для некоторых категорий российских пенсионеров. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цент РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

«Для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно будет подавать соответствующих заявлений на пересчет. С 2022 года он будет производиться автоматически», — цитирует агентство «Прайм» Юлию Финогенову.

Также пенсии и социальные доплаты к ним будут начисляться безработным гражданам по направлению от Центра занятости. Это произойдет в том случае, если за два года до наступления пенсионного возраста они не смогут официально трудоустроиться.

Автоматически получить доплаты к пенсии смогут граждане с ограниченными возможностями, те, у кого трудовой стаж составляет 30 лет и более, и те, кто проживает в сельской местности не менее 30 лет. Для последних факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии. Если гражданин переедет в другое место — доплаты сохранятся. У тех пенсионеров, у которых выплата была отменена в связи со сменой места жительства, с 2022 года она будет восстановлена.

Также Финогенова предположила, что в следующем году могут вырасти пенсии у граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Поправки будут приняты для того, чтобы люди не уезжали с этих территорий.

Ранее часть пенсионеров получила единоразовую выплату в 10 тысяч рублей, анонсированную президентом РФ Владимиром Путиным. Деньги перечислили тем гражданам, кто получает пенсии на банковскую карту. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, с 3 сентября средства поступят тем, кто получает выплаты через «Почту России» или другие организации, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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