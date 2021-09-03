Голикова успокоила пенсионеров, не получивших выплаты 2 сентября

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Голикова сообщила, что с 3 сентября выплаты получат 12,5 млн россиян Фото:

Пенсионерам, которые получают деньги не на карту, единовременные пособия начнут выплачивать с 3 сентября. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова на заседании Правительства.

«Гражданам, которые получают пенсии через Почту России и иные доставочные организации выплата единовременной денежной выплаты начата с сегодня (3 сентября) на сумму 125 млрд рублей для 12,5 миллионов наших граждан», — приводит слова Голиковой сайт правительства РФ. Также чиновница добавила, что тем, кто получает пенсию на карту, выплаты были совершены 2 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Выплаты должны производится всем категориям пенсионеров в сентябре 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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