Вирусолог: COVID перестанет быть смертельно опасным для людей

Коронавирус со временем будет менее болезненным вирусом, заявил Петр Чумаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Вирусам, в том числе COVID-19, невыгодно вызывать тяжелые заболевания, поскольку их главная задача распространяться, а не убивать носителя, поэтому со временем коронавирус будет менее вредоносным. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«В будущем, возможно, этот вирус будет эволюционировать и давать более тяжелые формы заболевания. Однако этот процесс далее будет идти в другую сторону. Вирусу невыгодно вызывать тяжелые заболевания, потому что при смерти человека, на котором он паразитирует, прерывается и дальнейшее распространение этого вируса», — объяснил URA.RU Петр Чумаков.

По словам специалиста, паразитирующие на каком-то организме вирусы постепенно становятся менее болезнетворными. «Они очень заразные, но вызывают довольно легкую форму заболевания, поэтому в будущем, когда этот вирус уже полностью адаптируется к тканям человека, он постепенно начнет эволюционировать в сторону мягкого заболевания, но этот процесс очень долгий», — член-корреспондент профессор РАН.

Со словами Петра Чумакова согласился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Любой вирус, когда он долго бытует в популяции, становится менее вредным, потому что его задача не уничтожить человечество, а остаться с ним. Мы как расходники. Он на нас живет и не может жить отдельно», — уточнил собеседник агентства.