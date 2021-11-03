Школы Челябинской области перешли на дистанционное обучение

Классы школ в Челябинской области останутся пустыми минимум до 15 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Школьники и студенты средних заведений профессионального образования в Челябинской области с 8 ноября будут учиться в дистанционном режиме. Такое решение принял 3 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«С 8 ноября 2021 года по 14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим реализации образовательных программ. Высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы», — сообщили URA.RU в оперштабе.

Президент РФ Владимир Путин санкционировал введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, одобрив представленное ему правительством предложение. При этом власти Челябинской области, исполняя указ главы государства, заранее предупредили о возможном продлении нерабочей недели до улучшения ситуации с коронавирусом — теперь она закончится уже 12 ноября.

С 30 октября в Челябинской области был введен режим посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий исключительно по QR-коду. С 8 ноября действие QR-кодов будет распространено на целый ряд заведений сферы услуг, а с 1 декабря — и на заведения общепита.

Школы региона ушли на каникулы, частично внеплановые, также с 30 октября. С этой же даты перевели студентов на дистант или самостоятельную работу крупнейшие вузы Челябинской области.