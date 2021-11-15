«Гортранс» Екатеринбурга теряет выручку из-за локдауна и удаленки

В мэрии уверяют, что ситуация на предприятии не отразится на зарплатах работников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

За первые две недели ноября, в том числе в нерабочие дни, пассажиропоток екатеринбургского «Гортранса» снизился примерно на 12,5%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. На предприятии ухудшение финансовой ситуации связывают с введением нерабочей недели в стране и продлением дистанционного формата обучения в школах и колледжах.

«По информации предприятия, с 30 октября по 7 ноября пассажиропоток „Гортранса“ снизился на 15%, с 8 по 14 ноября — на 10%. Все цифры представлены в сравнении с аналогичными периодами предыдущего месяца», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Считаем, что продолжающее снижение пассажиропотока (после нерабочих дней) обусловлено следующим: школы и колледжи продлили режим дистанционного обучения; ужесточились ограничения на посещение мест массового скопления (вход по QR-кодам и так далее)», — отметили в пресс-службе, сообщив, что предприятие недополучит выручку. В мэрии уверяют, что ситуация на предприятии не отразится на зарплатах работников «Гортранса».

О бедственном положении пассажирского перевозчика Екатеринбурга, где трудится около 7 тысяч человек, стало известно 30 июля. В этот день из-за долгов энергетики временно остановили движение электротранспорта по нескольким улицам города. Позже было объявлено, что ограничение электроснабжения произошло из-за того, что не сработало соглашение об отсрочке платежей между муниципальным предприятием и энергетиками.

Жители Екатеринбурга тем временем жалуются на длительные интервалы в движении общественного транспорта. Они сообщают, что вынуждены долго стоять на остановках, чтобы добраться в различные районы города.

Интервал движения в утренние часы пик превышает 20 минут Фото: читатель URA.RU