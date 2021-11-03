Песков: Россия сама решает, куда направить свои войска

Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет военное присутствие на той территории, где считает нужным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление минобороны Украины о том, что Россия сохраняет военное присутствие на границе со страной. По его словам, это личное дело правительства РФ.

«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории. Там, где правительство РФ считает это необходимым», — уточнил Песков на конференц-колле.

Ранее из данных главного управления разведки министерства обороны Украины стало известно, что на начало ноября 2021 года у границы страны и на территории Донбасса сосредоточена группировка российских войск. Общая численность, по данным ведомства, составляет около 90 тысяч человек.