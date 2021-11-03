Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве

В Москве продолжит действовать ряд коронавирусных ограничений, предупредил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался продлевать нерабочие дни в столице. Ограничительные меры в городе действуют с 28 октября по 7 ноября.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — приводит слова Сергея Собянина РИА «Новости».

Мэр уточнил, что в Москве сохранится ряд ограничений. В частности, пожилые жители столицы будут обязаны соблюдать домашний режим, а 30% штата столичных компаний по-прежнему будет работать на удаленке. Попасть в музеи и театры с понедельника, 8 ноября, можно будет только по QR-кодам.

Нерабочие дни в Москве начались с 28 октября. В столице закрылись все места массового пребывания людей: кинотеатры, спорткомплексы, салоны красоты и т. д. Образовательные учреждения отправились на каникулы. Ресторанам и кафе разрешили работать только на вынос. Невакцинированным пожилым гражданам предписали соблюдать домашний режим. Собянин отметил, что после введения ограничений жители Москвы начали активнее делать прививки от коронавируса. Темпы вакцинации, по его словам, выросли в четыре-пять раз, передает телеканал 360.