Власти подвели итоги аукциона по продаже здания по улице Советской, 143 в Кургане Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Памятник архитектуры «Дом жилой Я.Н. Стрельникова», расположенный на улице Советской в Кургане, продан властями с аукциона за 10 млн рублей. До продажи в этом здании находился Курганский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Итоги аукциона опубликованы на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Признать победителем конкурса в электронной форме по продаже объекта недвижимого имущества: здание-памятник „Дом жилой Я.Н. Стрельникова“, Талпу Дмитрия Викторовича. Цена продажи имущества составила 10 000 025 рублей», — указано в протоколе.

Начальная цена торгов составляла 8,28 млн рублей. Нежилое здание центра медицинской профилактики площадью 463,5 кв.м расположено в Кургане по улице Советская, 143. Собственником объекта являлась Курганская область. На торги памятник архитектуры выставляли вместе с земельным участком площадью 755 кв. м. Всего на торги зарегистрировалось три участника. Контактов покупателя в распоряжении редакции нет.

О предстоящей продаже памятника архитектуры URA.RU сообщало в августе. До этого власти уже пытались продать это здание. В прошлый раз аукцион был назначен на июнь 2020 года. Тогда за этот объект просили 11 млн рублей, но желающих купить памятник архитектуры не нашлось. В правительстве Курганской области поясняли URA.RU, что здание было включено и в план приватизации на 2019 год. Продать его не удалось, поэтому его включили в план приватизации на 2020—2022 годы.

Здание областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики продали за 10 млн рублей Фото: torgi.kurganobl.ru