03 ноября 2021
02 ноября 2021

У курганского чиновника появились советники

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, чиновники, заседание, депутаты, заседание глав
У директора департамента образования и науки Андрея Кочерова появилось три советника (архивное фото) Фото:

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров назначил советниками жителей региона, которые победили в конкурсах профмастерства. Об этом URA.RU 3 ноября сообщила пресс-служба департамента.

«У директора департамента образования и науки Андрея Кочерова появились советники, которые будут работать на общественных началах. Ими стали победители регионального конкурса профессионального мастерства, которые достойно представили область на всероссийских конкурсах „Учитель года“, „Воспитатель года“ и „Педагог-психолог года“», — рассказали в пресс-службе.

Советниками Кочерова стали учитель гимназии №30 Кургана Марина Вершинина, воспитатель курганского детского сада комбинированного вида №17 «Рябинка» Татьяна Шмакова и педагог-психолог Глядянской средней школы Притобольного района Анна Борчанинова. Советники смогут высказывать мнения и замечания, помогать решать проблемы в сфере образования и участвовать в заседаниях коллегий, общественного совета департамента и других крупных мероприятиях.

«Опыт назначения советников из числа лучших педагогов мы переняли у Министерства просвещения Российской Федерации. Раньше в системе образования Курганской области такого не было», — объяснил замдиректора департамента Иван Хлебников, который вручил удостоверения, подтверждающие статус советников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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