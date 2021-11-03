В Калининградской области систему QR-кодов продлили до февраля

Пропускная система по коду вводилась в области постепенно с 8 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Калининградской области систему пропусков по QR-кодам продлили до февраля. Об этом решении сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Перечень сфер, где будет необходимо предоставлять QR-код, будет расширен, а действие требования пролонгируется до конца января 2022 года», — заявили в пресс-службе. Система QR-кодов в области действует для торгово-развлекательных и торговых центров, предприятий общепита, организаций культуры, фитнес-центров и кинотеатров.

В пресс-службе отметили, что данные меры принимаются для улучшения ситуации с вакцинацией населения. Особенно это относится к людям, которые находятся в группах риска. Привиться от коронавируса следует пожилым и студентам, от гриппа — школьникам, сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области оставили систему QR-кодов до Нового года. По мнению властей, такие меры должны помочь в борьбе с коронавирусом.