СМИ назвали предварительную причину крушения Ан-12 под Иркутском. Фото

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Споттинг в аэропорту
Крушение Ан-12 произошло 3 октября Фото:
новость из сюжета
В Иркутской области разбился Ан-12

Самолет Ан-12, по предварительным данным, потерпел крушение в Иркутской области из-за технической неисправности. Второй причиной, которую прорабатывают спасатели, могла стать непогода.

«Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области из-за технической неисправности или непогоды», — уточняет в своем telegram-канале РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным источника агентства, самолет перевозил продукты.

Информация о количестве жертв рознится. По одним сведениям, на борту находились только два пилота. По другим — пять или шесть человек, которые числятся пропавшими.

Самолет Ан-12 пропал с радаров 3 ноября 2021 года. Он летел из Якутска в Иркутск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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