Летчики рассказали о проблемах с самолетами Ан-12

Авиакатастрофы происходят чаще всего из-за ошибок экипажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Иркутской области разбился Ан-12

Самолеты Ан-12, один из которых потерпел крушение в Иркутской области, слишком старые. На них уже нет запчастей, также нет заводов, где могли бы их ремонтировать. Об этом в беседе с URA.RU заявил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

«Ан-12 создан для перевоза тяжелой техники. Ему уже 60 лет. Они в Судане, Йемене падают. Их эксплуатируют беспощадно. Не щадя летного экипажа. А они соглашаются, потому, что платят хорошо. Самолет очень старый, запчастей нет, заводов для ремонта нет. Под тяжелые погодные условия эти борта не оборудованы. Почему они [все еще] летают, я не знаю», — сказал Магомед Толбоев.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, почему чаще всего происходят крушения самолетов. «Основная причина всех катастроф и аварий — это ошибки экипажа, нарушение правил выполнения полетов, и только потом идет отказ электронной техники и отказ двигателя», — сообщил собеседник агентства.

Сытник также объяснил сложность управления Ан-12. «Экипаж самолета состоит из пяти человек. Там нужно не только пилотировать самолет, но и управлять экипажем. Если кто-то допускает ошибку, происходит неточность в управлении, которое перерастает в аварию, а авария — в катастрофу», — отметил пилот.

Самолет Ан-12 пропал потерпел крушение в нескольких километрах от Иркутска 3 ноября. На борту, по предварительным данным, было пять членов экипажа. Все они погибли.