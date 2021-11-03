В Иркутской области с радаров пропал самолет

Ан-12 пропал в Сибири Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Иркутской области разбился Ан-12

Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области. Борт направлялся из Якутска в Иркутск, уточняет РЕН-ТВ в своем telegram-канале. По предварительной информации, самолет потерпел крушение. На борту находились только члены экипажа.

«В 14.45 (мск) при заходе на посадку в 7 км. от г. Иркутска (в районе населенного пункта Пивовариха) пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. На борту предположительно находятся 8 человек», — уточняет МЧС РФ.

По данным telegram-канала «Пятого канала», самолет горит в двух местах. Также горит трава вокруг него.

пресс-служба губернатора Иркутской области

пресс-служба губернатора Иркутской области

пресс-служба губернатора Иркутской области