В Иркутской области с радаров пропал самолет

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Споттинг в аэропорту
Ан-12 пропал в Сибири Фото:
новость из сюжета
В Иркутской области разбился Ан-12

Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области. Борт направлялся из Якутска в Иркутск, уточняет РЕН-ТВ в своем telegram-канале. По предварительной информации, самолет потерпел крушение. На борту находились только члены экипажа.

«В 14.45 (мск) при заходе на посадку в 7 км. от г. Иркутска (в районе населенного пункта Пивовариха) пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. На борту предположительно находятся 8 человек», — уточняет МЧС РФ.

По данным telegram-канала «Пятого канала», самолет горит в двух местах. Также горит трава вокруг него.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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