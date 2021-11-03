Путин оценил уровень военной безопасности России

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Разработка нового вооружения в разы увеличило возможности российской армии, заявил Владимир Путин Фото:

Разработка передового вооружения помогла обеспечить высокий уровень военной безопасности России на долгие годы. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путина на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы, повысило возможности вооруженных сил. На многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России», — заявил Владимир Путин в ходе встречи, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».

Президент РФ уточнил, что разработка перспективных образцов оружия должна быть в полной мере отражена в новой госпрограмме до 2033 года. Глава государства также объявил о завершении испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Она может поступить на вооружение военно-морского флота РФ уже со следующего года. В начале октября военные провели испытания «Циркона» в акватории Баренцева моря с атомной подводной лодки «Северодвинск», передает RT.

Ранее Путин на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение российской армии. Он сообщил, что в ближайшие годы войска дополнительно получат более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400. Также на вооружение поступят первые серийные образцы зенитной ракетной системы C-500.

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