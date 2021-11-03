Запрет на массовые мероприятия в школах РФ продлили на два года

До 2024 года в школах запрещено проводить мероприятия с участием разных классов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 слова до „1 января 2022 года“ заменить словами „до 1 января 2024 года“. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

Из-за пандемии коронавируса в образовательных учреждениях запрещено проводить массовые мероприятия. Также за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет, в котором проходят уроки по всем предметам. Расписание в школах должно быть составлено таким образом, чтобы ученики как можно меньше пересекались друг с другом. Также Роспотребнадзор требует, чтобы на входе в образовательных организациях проводилась обязательная термометрия. Учащиеся и персонал, у которых температура тела выше 37,1 градуса, в школу не допускаются.

Российские школы начали новый учебный год в очном формате. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что в школах по-прежнему будут сохраняться меры по профилактике коронавируса. При этом учителя больше не обязаны носить маски на уроках, передает «Национальная служба новостей».