В месяц падают три-четыре самолета, сказал Юрий Сытник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Иркутской области разбился Ан-12

В России необходимо сменить руководителей в авиационной отрасли, чтобы прекратить череду авиакатастроф. Об этом заявил URA.RU заслуженный пилот России Юрий Сытник после крушения самолета в Иркутской области.

«Самолетопад, который наблюдается с июня месяца, каждый месяц у нас три-четыре самолета падает, говорит о том, что отрасль тяжело больна. Ею нужно управлять. И управлять ею должны специалисты. Этот маразм должен закончиться. Когда Михаил Мишустин (председатель правительства РФ — прим. ред.) примет жесткие решение и поменяет этих людей, которые своими корнями, ногами и ушами вросли в свои кресла. Авиация брошена на произвол судьбы, старые самолеты, плохая подготовка пилотов, нет хороших инженеров, техников, поэтому происходит такое», — заключил Сытник.

URA.RU направило запрос в департамент пресс-службы правительства России. На момент публикации новости ответ не поступил.

Самолет Ан-12 пропал потерпел крушение в нескольких километрах от Иркутска 3 ноября. На борту самолета находились трое граждан Белоруссии, двое россиян и двое украинцев. Все они погибли. Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев заявил, что Ан-12 слишком старые самолеты. На них нет запчастей и заводов, где бы их могли ремонтировать.