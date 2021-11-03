Прокачку газа из Ямала в Европу планируют восстановить 4 ноября

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение Екатеринбург, траншея, газопровод, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» прекратилась 30 октября Фото:

Поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» могут возобновиться 4 ноября. Об этом сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade. 30 октября появилась информация о том, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» сначала резко снизилась, а затем прекратилась.

«В системе Gascade впервые с субботы появились данные об уточненных заявках на прокачку газа по „Ямал-Европе“ в Германию — около 1,3 млн куб. м в час, начиная с 08:00 мск четверга. До этого момента заявки на прокачку отсутствуют. При этом заявки на реверсные поставки из Германии в Польшу также остаются в системе, следует из данных Gascade», — сообщает ТАСС в своей публикации.

Как сообщалось ранее, 30 октября около 9 часов утра прокачка газа по трубопроводу «Ямал—Европа» резко снизилась. А затем, в период с 10 до 11 часов полностью прекратилась. После этого в «Газпроме» заявили, что колебания спроса на российский газ в Европе зависят от нужд потребителей. Там заверили, что заявки европейцев на топливо выполняются в полном объеме.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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