03 ноября 2021
02 ноября 2021

Власти Курганской области ужесточили ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , QR код, проверка qr-кода, куаркод, локдаун
Новые ограничения будут действовать в Курганской области с 8 по 14 ноября Фото:
новость из сюжета
Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Курганской области ужесточаются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. Новые ограничения вводятся с 8 ноября.

Новость по теме
Курганские власти пояснили слова Шумкова о продлении ограничений

С 8 по 14 ноября запрещается:

  • нахождение несовершеннолетних граждан на объектах (территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга;
  • проведение развлекательных мероприятий организациями и ИП, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания;
  • проведение спортивных мероприятий;
  • функционирование организаций культуры (кроме федеральных учреждений культуры, решение по режиму работы которых принимает Правительство РФ);
  • предоставление гражданам услуг в сфере физкультуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях.

При этом с 8 ноября смогут возобновить работу фуд-корты в ТЦ и ТРЦ, откроются детсады. Также разрешается работа спортклубов, проведение тренировок госучреждениям, которые реализуют программы спортподготовки.

Учащиеся школ, техникумов и колледжей будут учиться дистанционно. На дистанционный режим обучения рекомендовано перейти и высшим учебным заведениям Курганской области. Также власти рекомендовали работодателям отправить на удаленку сотрудников, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных от коронавируса. Для граждан старше 60 лет продлен режим самоизоляции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...