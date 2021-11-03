Власти Курганской области ужесточили ограничения

Новые ограничения будут действовать в Курганской области с 8 по 14 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Курганской области ужесточаются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. Новые ограничения вводятся с 8 ноября.

С 8 по 14 ноября запрещается:

нахождение несовершеннолетних граждан на объектах (территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга;

проведение развлекательных мероприятий организациями и ИП, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания;

проведение спортивных мероприятий;

функционирование организаций культуры (кроме федеральных учреждений культуры, решение по режиму работы которых принимает Правительство РФ);

предоставление гражданам услуг в сфере физкультуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях.

При этом с 8 ноября смогут возобновить работу фуд-корты в ТЦ и ТРЦ, откроются детсады. Также разрешается работа спортклубов, проведение тренировок госучреждениям, которые реализуют программы спортподготовки.

Учащиеся школ, техникумов и колледжей будут учиться дистанционно. На дистанционный режим обучения рекомендовано перейти и высшим учебным заведениям Курганской области. Также власти рекомендовали работодателям отправить на удаленку сотрудников, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных от коронавируса. Для граждан старше 60 лет продлен режим самоизоляции.