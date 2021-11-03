Власти Курганской области ужесточили ограничения

В Курганской области ужесточаются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. Новые ограничения вводятся с 8 ноября.
С 8 по 14 ноября запрещается:
- нахождение несовершеннолетних граждан на объектах (территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга;
- проведение развлекательных мероприятий организациями и ИП, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания;
- проведение спортивных мероприятий;
- функционирование организаций культуры (кроме федеральных учреждений культуры, решение по режиму работы которых принимает Правительство РФ);
- предоставление гражданам услуг в сфере физкультуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях.
При этом с 8 ноября смогут возобновить работу фуд-корты в ТЦ и ТРЦ, откроются детсады. Также разрешается работа спортклубов, проведение тренировок госучреждениям, которые реализуют программы спортподготовки.
Учащиеся школ, техникумов и колледжей будут учиться дистанционно. На дистанционный режим обучения рекомендовано перейти и высшим учебным заведениям Курганской области. Также власти рекомендовали работодателям отправить на удаленку сотрудников, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных от коронавируса. Для граждан старше 60 лет продлен режим самоизоляции.
Подписывайтесь на URA.RU в