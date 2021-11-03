Samsung оспорила запрет своих смартфонов в России

Решение суда о запрете ввоза, продажи и хранения смартфонов Samsung в РФ оспорено Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» подало апелляционную жалобу на запрет ввоза в РФ, хранения и продажи 61 модели смартфона Samsung. Об этом сообщается в материалах Арбитражного суда Москвы.

Российское подразделение компании Samsung обжаловало в Девятом арбитражном апелляционном суде дополнительное решение первой инстанции от 19 октября, передает РАПСИ. Под угрозой запрета ввоза в Россию, продажи и хранения оказалась 61 модель смартфонов Samsung, среди которых флагманский Galaxy Z Flip.

Ранее URA.RU сообщало, что швейцарская компания Sqwin SA подала иск в Арбитражный суд Москвы на компанию Samsung, который был удовлетворен. Sqwin SA в июле 2021 года потребовали запретить работу Samsung Pay в России из-за патентного спора. Шеф-редактор журнала «Мобильные коммуникации» заявил, что Samsung сможет уладить ситуацию с запретом, передает телеканал 360.