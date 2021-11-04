В России нашли способ борьбы с суррогатным алкоголем

ИП могут разрешить торговать алкогольной продукцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовые отравления контрафактным алкоголем

Российские производители алкогольной продукции разрабатывают пакет мер, которые должны снизить количество продаж суррогатных спиртных напитков. Перечень предложений изучат в Минфине, Минэкономразвития и Минпромторге.

«По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко мы разработали пакет предложений по реформированию розничного рынка алкоголя», — приводят слова президента Союза производителей алкогольной продукции России Игоря Косарева «Известия». По его мнению, необходимо бороться с нелегальным оборотом алкоголя экономическими методами помимо полицейских.

В частности, он предлагает упростить процесс получения лицензии на торговлю алкоголем. Нужно снизить размер госпошлины на разрешение розничной торговли спиртным и убрать ограничения по площади, уточнил Косарев. Также инициатива предусматривает разрешение приобретения лицензии индивидуальными предпринимателями.

В Минфине заявили, что поддерживают предложение о снижении госпошлины. Также в министерстве предложили в случае выявления нарушений аннулировать лицензию только того объекта торговли и общепита, в котором оно было обнаружено, а не всю сеть.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном отравлении суррогатным алкоголем жителей Екатеринбурга. 6 октября в Оренбургской области скончались 34 человека в результате отравления поддельным спиртным. В Кремле отреагировали на отравления уральцев.