Генсек НАТО заявил о готовности к войне с Россией

По его словам, странам Прибалтики не стоит беспокоиться о российской военной угрозе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Войска НАТО готовы к оперативной реакции на угрозу со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Эстонскому телевидению.

«Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили и готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо», — цитирует Йенса Столтенберга «Интерфакс».

Также он отметил, что поведение России серьезно беспокоит альянс и требует пристального внимания. Однако, по его словам, прямой военной угрозы для стран Балтии нет, несмотря на рост агрессии со стороны России.

Ранее URA.RU сообщало, что в НАТО начали готовиться к нападению России. Американская газета Politico опубликовала снимки, якобы доказывающие, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сама решает, где расположить свои войска. «Едкая фраза» главы МИД РФ Сергея Лаврова насторожила НАТО. В США заявили, что НАТО необходимо иметь контакт с Россией и Китаем, пишет RT.