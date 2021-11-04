Соратник Зеленского назвал условие для конца режима Путина

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, зеленский владимир
На Украине рассказали о последствиях в случае войны с РФ Фото:
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Война на Украине

Режим президента РФ Владимира Путина пошатнется, если Москва решит вторгнуться в Украину. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы офиса президента Алексей Арестович.

«Если будет полномасштабная война, я думаю, что, несмотря на то, что будет с Украиной, а будет нелегко, но российские вооруженные силы потеряют боеспособность лет на пять после этого. Кроме того, последствия могут быть такими, что пошатнется путинский режим, наступят огромные санкции и штрафы, потому что сопротивление будут оказывать не только Вооруженные силы Украины, а весь украинский народ», — сказал Алексей Арестович «Украине 24».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал, что армия России может уничтожить Украину за пять-семь дней. По его мнению, Киеву не выгодно начинать войну с Москвой. Власти Украины понимают степень риска, поэтому им удобно заморозить конфликт на Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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