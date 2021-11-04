ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистов в Крыму

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Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн, архив
ФСБ решила рассекретить данные в преддверии трагической даты в истории Крыма Фото:

ФСБ России обнародовала архивные документы о нацистских преступлениях в Крыму во время Великой Отечественной войны. В ведомстве хотят установить имена всех жертв геноцида.

«В преддверии трагической даты в истории Крыма — Дня оккупации города Алушты — управлением ФСБ переданы в государственный архив республики Крым, а также в Государственный совет Республики Крым копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известные историкам и общественности», — сообщили в пресс-службе ФСБ. Информацию передает РИА «Новости».

В архив передадут материалы о зверствах немецких солдат, предводителем которых был генерал-полковника Эрвин Густав Йенеке. Все они происходили с 1943 по 1944 год. Ведомство решило рассекретить многочисленные протоколы допросов и постановление о предъявлении обвинения.

Ранее в ФСБ рассекретили данные об Александре Риссе, который работал на немецкую разведку во время Великой Отечественной войны и убивал мирных граждан СССР. карательный батальон Рисса не раз расстреливал женщин и детей. Сам Рисс был немцем по происхождению и работал на спецслужбы Германии. Однако эту работу советским силовикам доказать не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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