ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистов в Крыму

ФСБ решила рассекретить данные в преддверии трагической даты в истории Крыма Фото: Анна Майорова © URA.RU

ФСБ России обнародовала архивные документы о нацистских преступлениях в Крыму во время Великой Отечественной войны. В ведомстве хотят установить имена всех жертв геноцида.

«В преддверии трагической даты в истории Крыма — Дня оккупации города Алушты — управлением ФСБ переданы в государственный архив республики Крым, а также в Государственный совет Республики Крым копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известные историкам и общественности», — сообщили в пресс-службе ФСБ. Информацию передает РИА «Новости».

В архив передадут материалы о зверствах немецких солдат, предводителем которых был генерал-полковника Эрвин Густав Йенеке. Все они происходили с 1943 по 1944 год. Ведомство решило рассекретить многочисленные протоколы допросов и постановление о предъявлении обвинения.

Ранее в ФСБ рассекретили данные об Александре Риссе, который работал на немецкую разведку во время Великой Отечественной войны и убивал мирных граждан СССР. карательный батальон Рисса не раз расстреливал женщин и детей. Сам Рисс был немцем по происхождению и работал на спецслужбы Германии. Однако эту работу советским силовикам доказать не удалось.