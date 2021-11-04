Исключенный из ЕР депутат заявил о конце парламентаризма в РФ

Евгений Марченко не планирует сдавать мандат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исключенный из партии «Единая Россия» депутат Евгений Марченко заявил, что если его «выдавят» из парламента, то это приведет к концу парламентаризма в России. Народного избранника исключили из ЕР после того, как он отказался голосовать за принятие федерального бюджета на 2022—2024 годы.

«Если пойдет по такому сценарию, то это конец парламентаризма. Это публичная политика, и вся страна будет видеть, что со мной расправляются. И это ни авторитета, ни рейтинга „Единой России“ не добавит. Можно по принципу „как слон в посудной лавке“ — все горшки перебить. Но потом из чего самим кушать?» — приводит Daily.storm слова Евгения Марченко.

Марченко заявил, что не собирается сдавать мандат и с ним не вели переговоры на эту тему. Он считает, что публичная расправа не решит конфликт, а приведет к недовольству в коллективе. По словам экс-депутата, если его «выдавят» из парламента, то минусов для партии будет больше, чем плюсов.

Марченко исключили из ЕР и планируют выгнать из думской фракции, такое решение принял президиум Генсовета партии. Ни одному депутату недопустимо голосовать против одобренного фракцией бюджета России, основанного на поручениях президента Владимира Путина и миллионах наказах избирателей, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Основанием стала рекомендация комиссии партии по этике, передает Nation News. Марченко отказался голосовать за принятие нового федерального бюджета на 2022—2024 годы, пишет RT. До этого лидер ЕР Дмитрий Медведев поручал депутатам единогласно поддержать новый бюджет.