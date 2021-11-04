Украина объявила Максима Галкина угрозой нацбезопасности

Имя Максима Галкина дополнило «черный список» из 258 российских деятелей культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Обновить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом — Галкин Максим Александрович (18.06.1976 года рождения)», — сообщается в указе министра культуры Украины Александра Ткаченко. Юморист стал 259-м российским деятелем культуры, внесенным в данный перечень.

URA.RU попыталось связаться с Максимом Галкиным. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону на звонок не ответили.

Ранее Киев внес в «черный список» 32 российских актера. Перечень был дополнен в соответствие с распоряжением Службы безопасности Украины, передает RT. Сейчас в нем находятся певцы Лариса Долина, Олег Газманов, Лев Лещенко, актеры Вера Алентова, Ирина Алферова, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов и другие.