Украина объявила Максима Галкина угрозой нацбезопасности

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Имя Максима Галкина дополнило «черный список» из 258 российских деятелей культуры Фото:

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Обновить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом — Галкин Максим Александрович (18.06.1976 года рождения)», — сообщается в указе министра культуры Украины Александра Ткаченко. Юморист стал 259-м российским деятелем культуры, внесенным в данный перечень.

URA.RU попыталось связаться с Максимом Галкиным. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону на звонок не ответили.

Ранее Киев внес в «черный список» 32 российских актера. Перечень был дополнен в соответствие с распоряжением Службы безопасности Украины, передает RT. Сейчас в нем находятся певцы Лариса Долина, Олег Газманов, Лев Лещенко, актеры Вера Алентова, Ирина Алферова, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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