04 ноября 2021

Мать Саакашвили попросила Зеленского спасти сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Саакашвили, саакашвили михаил
После заключения под стражу Саакашвили объявил голодовку Фото:

Гиюли Аласания, мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она просит помочь ее сыну, который сейчас находится в грузинской тюрьме.

«Я хочу обратиться к господину Зеленскому… Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», — цитирует просьбу Гиюли telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». По ее словам, Саакашвили нужна помощь, так как он голодает уже 35-й день.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября и отправили за решетку по обвинению в попытке совершения госпереворота в Грузии. После этого бывший президент объявил голодовку. Вскоре врач экс-президента забил тревогу: потребовал госпитализации Саакашвили

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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