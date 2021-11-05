В России от COVID умерли 1 192 человека за сутки

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В России за сутки заболели COVID более 40 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки умерли от коронавируса 1 192 человек. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 192 летальных исхода», — сообщает оперштаб Москвы в своем telegram-канале. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.

По числу новых случаев смерти от вируса на первом месте Москва — 93. На втором месте Санкт-Петербург (89), затем идет Московская область (55).

Ранее Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 2024 года. Из-за пандемии коронавируса в образовательных учреждениях запрещено проводить массовые мероприятия, передает РАПСИ. На заседании Консультативного комитета СDC по практике иммунизации (ACIP) было единогласно принято решение о начале прививочной кампании для детей от 5 до 11 лет вакциной Pfizer, уточняет MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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