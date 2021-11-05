Ушел из жизни бывший депутат Тюменской областной думы от ХМАО

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Геннадию Корепанову было 73 года Фото:

На 74 году жизни скончался экс-депутат и бывший заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов. Об этом в своем Instagram сообщил председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

«Скончался наш товарищ, коллега, замечательный, добрый человек Геннадий Семенович Корепанов. Уроженец ХМАО, он внес значительный вклад в социально-экономическое развитие родной Югры. Как заместитель председателя Тюменской областной думы третьего, четвертого и пятого созывов Геннадий Семенович много сил и энергии вложил в формирование законодательной базы региона», — сообщил Сергей Корепанов.

В декабре Геннадию Корепанову исполнилось бы 74 года. В областной думе он был инициатором создания Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Также при его непосредственном участии в программу «Сотрудничество» было внесено строительство дороги «Тюмень — Нижняя Тавда — Междуреченский».

Корепанов оказывал поддержку общественным организациям ветеранов — как тюменским, так и в своем родном ХМАО. Был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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