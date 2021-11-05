Вирусологи сравнили защиту вакцинированного и переболевшего COVID

По словам вирусологов, «Спутник V» является самой надежной и изученной вакциной от COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Привитый человек даже в случае заболевания носит вирус более короткое время, и доза выделяемого вируса у вакцинированного намного ниже. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. По словам профессора, переболевшие COVID подвержены повторному заболеванию также, как и не болевшие.

«Человек, привившийся от COVID, даже в случае заболевания носит вирус более короткое время. Переболевшие коронавирусом подвержены повторному заболеванию также, как и не болевшие», — рассказал Алексей Аграновский.

Профессор также отметил важность вакцины, которой привился человек. «По КовиВак и ЭпиВак ничего не опубликовано. Но их используют на практике, из которой можно сделать вывод, что „Спутник V“ пока что является самой эффективной вакциной. КовиВак больше подходит для ревакцинации», — подытожил он.

По словам завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, члена-корреспондента РАН, профессора Сергея Нетесова, переболевшие более 6 месяцев назад COVID-19 при новом заражении могут выделять вирус и передавать его другим людям. «В то же время риски заразиться коронавирусом от привитого человека намного ниже, чем от не привитого», — отметил он.

Также профессор отметил, что вероятность заразиться, находясь между двух вакцинированных, пренебрежимо мала. «Исходя из тех данных, что мы имеем на сегодняшний день, «Спутник V» является пока что единственной хорошо изученной и надежной вакциной», — объяснил URA.RU Сергей Нетесов»