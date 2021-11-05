В закрытых группах социальных сетей сотни людей покупают и продают еще не рожденных младенцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В специальных закрытых группах в социальных сетях люди торгуют детьми и даже еще не рожденными младенцами. В таких группах популярны объявления «отдам ребенка в добрые руки».

«В социальных сетях не одна, не две и даже не три закрытые группы, в которых беременные подыскивают потенциальных усыновителей для своих еще нерожденных детей. Я разместила два объявления с фейковых страничек. Одно, что якобы ищу ребенка, второе, что отдаю. На второе личная почта начинает разрываться буквально через 5 минут. Потенциальные усыновители атакуют меня со страшной силой», — пишет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Диана Карпицкая.

Журналистка отмечает, что передача ребенка от биологической матери к приемной происходит полностью на законных основаниях. «В семейном кодексе есть статья, основываясь на которую биомама после рождения ребенка у нотариуса пишет отказ от ребенка в пользу усыновителей. Второй шаг. С этим отказом будущие усыновители идут в суд. На основании заявления об отказе биомамы суд назначает усыновителей родителями. Третий шаг. Получение свидетельства о рождении усыновителями», — пишет Карпицкая.

По словам журналистки, с закрытых группах она столкнулась с десятками подобных историй. Кто-то отдает нерожденных детей бесплатно из-за плохого материального положения. Кто-то ищет себе ребенка, при этом имитируя беременность. «Все родные уверены, что я на седьмом месяце. Накладной живот. Был договор с одной девушкой, она обещала передать ребенка. Мы обещали помогать. И вот она пропала, не отвечает уже месяц. Наверное с кем-то еще договорилась. Я в отчаянии», — написала Карпицкой одна из участниц закрытых групп.