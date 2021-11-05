Спецслужбы Украины заподозрили Януковича в создании ОПГ

Экс-президент Украины скрывается в России Фото: Макс Новиков © URA.RU

Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в организации организованной преступной группы на территории страны. Новое подозрение выдвинуло Государственное бюро расследований Украины.

«По версии следствия, в состав ОПГ входили экс-чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в Киеве 18—20 февраля 2014 года», — цитирует РИА «Новости» сообщение Государственного бюро расследований.

Следствие считает, что ОПГ замешана в терактах, целью которых было запугивание населения. Также членам группировки инкриминируют превышение власти и служебных полномочий. Из-за действий ОПГ погибли 76 человек, более 800 получили ранения.

Экс-президент уже стал фигурантом нескольких уголовных дел на Украине. В частности, по обвинению в госизмене Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил арестовать экс-президента Виктора Януковича по делу о незаконном захвате резиденции в «Межигорье». Это уголовное дело против экс-президента было возбуждено по статьям об отмывании денег и присвоении государственного имущества за счет служебного положения.

Сам Янукович сейчас находится в России. Он покинул Украину после событий на Майдане в 2014 году. По некоторым данным, Янукович проживает неподалеку от Ростова-на-Дону, передает портал «Утро.ру».