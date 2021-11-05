Дело о нападении в Москве на мужчину с ребенком забрал СК

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Из полиции уголовное дело передали в СКР Фото:

Дело о нападении четырех мужчин на отца с ребенком в Новой Москве передано для расследования в Следственный комитет. На стройке в московском районе Новые Ватутинки сейчас задерживают рабочих.

«Уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки… передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК», — сообщила прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Ранее дело возбудила полиция, которая уже установила личность пострадавшего мужчины. Сам он заявляет, что пострадал и его ребенок: мальчика ударили по щеке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

На стройке в районе Новые Ватутинки, где произошло нападение на отца с ребенком, задерживают рабочих. Видео с нападением четверых мужчин на отца с маленьким ребенком появилось в интернете. После этого московские полицейские начали проверки в районе Новые Ватутинки. Местные жители сообщают, что из-за рейдов полицейских с ближайших строек начали массово разбегаться мигранты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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