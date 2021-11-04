Кабельный завод под Екатеринбургом продают за 175 миллионов

Предприятие продают на сайте «Авито» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский завод по производству кабельно-проводниковой продукции в ПВХ изоляции выставлен на продажу за 175 миллионов рублей. Информация о продаже объекта появилась на сайте «Авито». Причина продажи — возраст владельца. Объект находится в собственности.

«Кабельный завод обеспечен всем необходимым оборудованием для производства кабельно-проводниковой продукции, существует ремонтная база, есть свой автотранспорт: как грузовой, так и пассажирский для доставки работников. Продается предприятие за 175 миллионов рублей. Находится в Свердловской области», — сказано в объявлении.

Вся кабельно-проводниковая продукция сертифицирована по ИСО 9001 и имеет сертификат 6-го выпуска. Зарегистрирован товарный знак, приоритет на товарный знак с 6 марта 1998 года. «Площадь земельного участка 32 800 квадратных метров. Своя высоковольтная линия электроснабжения длинной 4,2 км. Напряжение — 10 кВт. Мощность — 3,2 МВт», — говорится в карточке объекта.

Вся территория асфальтирована, все подъезды к предприятию асфальтированы. Территория огорожена бетонным забором, полностью освещена. Доступ через свое охраняемое КПП, территория оснащена системой видеонаблюдения. Интернет предоставляется без оплаты, в счет аренды за расположение на территории антенны.

Ранее URA.RU писало, что владельцы Качканарского металлургического завода «Металлист» (Свердловская область) выставили предприятие на продажу. Собственники планируют выручить с продажи 3,9 млрд рублей. Информация о продаже появилась на сайте недвижимости Avito.