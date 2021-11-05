Врач-диетолог назвал продукты, ускоряющие старение организма

Однообразная еда приводит к старению организма Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Избыточное использование в рационе жареной пищи, сахара, быстрых углеводов, красного мяса и масла, богатого «Омегой-6», приводит к ускоренному старению организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи плохи в части ускоренного старения организма. Это и избыточное потребление сахара и продуктов, содержащих его, группа из быстрых углеводов, то есть изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, то, что содержит транс-жиры, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых Омега-6, а также частое употреблении красного мяса и изделий глубокой переработки», — перечислил Михаил Гинзбург.

Врач-диетолог добавил, что однообразная, не богатая на витамины продукция приводит к развитию хронических заболеваний. «Все эти продукты способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей. Чтобы питание защищало от ускоренного старения, оно должно быть максимально разнообразным и минимально жареным», — добавил Гинзбург.

В беседе с URA.RU внештатный специалист по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Кировской области Галина Маркова подчеркнула, что хронические заболевания развиваются из-за нарушения работы органов пищеварения. «Избыточное потребление сахара — это риск развития сахарного диабета, раздражение желудка приводит к нарушению микробиоты (бактерии, грибки и вирусы — прим. URA.RU), разрастанию условно-патогенной микрофлоры, и все это в итоге влияет на сердечно-сосудистую систему, образовываются атеросклеротические бляшки, а это в дальнейшем риск развития инфаркта и инсульта», — добавила она.