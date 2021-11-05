Психолог рассказал, как победить страх заразиться коронавирусом

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Люди боятся заразиться COVID-19 из-за неправильного восприятия болезни, считает Павел Жавренов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Люди неправильно воспринимают информацию о COVID-19, из-за чего у многих появляется страх заразиться и умереть. Однако, если человек поменяет свое восприятие болезни, это поможет снизить уровень тревожности. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал известный психолог и блогер Павел Жавнеров.

«Люди слышат о том, что человек умер от коронавируса и не понимают причин. Это непонимание приводит к страху. Они боятся, что-то же самое произойдет и с ними. Если кто-то заболел, человек должен понимать, что есть причины, которые к этому привели, понимать, какой образ жизни вел человек и почему так произошло. Это необходимо, чтобы человек понял, что этих причин у него нет. Тогда он будет спокойно к этому относиться», — сказал Жавнеров.

Психолог отметил, что зачастую люди боятся не самой болезни, а того, как она будет протекать. «Человек видит только два исхода: либо он умрет, либо нет, и это приводит к страху. Здесь нужно, чтобы человек научился видеть разные варианты, как пройдет у него болезнь. Когда человек расписывает все эти варианты, от самого плохого до самого хорошего, он меняет свое восприятие болезни, и это снижает его тревожность», — отметил Жавнеров. Психолог также подчеркнул, что людям с заведомо повышенной тревожностью лучше заранее обратиться к специалисту, чтобы не усугублять свое психологическое состояние. При этом коронавирус является большим стрессом даже для тех, у кого устойчивая психика, заключил Жавнеров.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что люди, переболевшие COVID-19, могут страдать от постковидного синдрома до 3 месяцев. Его основными симптомами являются выраженная слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, а также нарушения сна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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